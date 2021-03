Terzo appuntamento per il Monferrato Classic Festival con il duo Patria-Bellario

CASALE - Uscirà oggi alle 17 sul sito del Comune di Casale il terzo episodio del "Monferrato Classic Festival". Ad esibirsi Sergio Patria (violoncello) e Elena Ballario (pianoforte) con la Sonata op. 65 dedicata ad August Franchomme di Fryderyk Chopin e la Sonata op. 40 dedicata a Jules Delsart di Léon Boellmann.

Il duo ha celebrato nel 2017 trent’anni di attività che lo ha portato ad esibirsi sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed europee.

Il festival continuerà ancora con un quarto e ultimo appuntamento il 14 aprile - sempre in streaming alle 17 - ambientato anch'esso alla manica lunga del Castello del Monferrato, impreziosita per l’occasione da alcuni artisti del territorio. Per l'incontro di questo pomeriggio saranno infatti esposte le opere dell'artista Paola Casulli.