Crisi Cerutti: la protesta alla 'rotonda' di Oltreponte

CASALE – La protesta dei lavoratori Cerutti questa mattina si è spostata a Oltreponte in prossimità della rotonda che unisce via Adam, Strada vecchia Vercelli e Strada vecchia Torino. Una manifestazione statica, in un punto nevralgico di collegamento della città, con i dipendenti che si alternano attraversando la strada e rallentando le macchine per sensibilizzare sulla loro battaglia.

Manca infatti ancora la risposta, negativa o positiva che sia, dal tribunale di Vercelli riguardo alla richiesta avanzata dai sindacati che hanno richiesto ulteriori ammortizzatori sociali. Dopo l’udienza della scorsa settimana le due giudici Elisa Trotta e Claudia Gentili avevano fatto sapere che sarebbero bastati un paio di giorni ma ancora nessuna notizia è arrivata con i lavoratori che sono giunti a quasi 45 giorni di protesta.