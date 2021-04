L'Art Bonus finanzierà il restauro dell'aereo di Natale Palli

CASALE - È ufficiale: il primo lotto di lavori per il restauro e la conservazione del velivolo Ansaldo A.1. Balilla appartenuto a Natale Palli, e donato nel 1922 dalla famiglia al Comune di Casale, fa ora parte dei finanziamenti per cui è possibile usufruire dell’Art bonus.

Questa misura dà la possibilità di un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro per lavori di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Le donazioni rientranti nell’Art bonus, inoltre, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali.

L’inserimento dei lavori di restauro tra gli interventi del bonus quindi, costituisce un ulteriore passo avanti nel progetto che ha come obiettivo il ritorno in città dell’aereo attualmente in custodia al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni di Trento.

«Il Balilla è un bene della Città e del territorio – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – per questo motivo invito tutti coloro che hanno a cuore il recupero di una pagina della nostra storia a fare una donazione che, con l’Art bonus, permette interessanti agevolazioni. Un grazie va a chi da ormai molti anni si sta prodigando affinché tutto questo sia possibile: la Sezione di Casale Monferrato dell’Associazione Arma Aeronautica».

Nel frattempo, è in corso una campagna diagnostica per validare gli interventi di tutela, grazie anche al contributo di autorevoli docenti universitari e personale altamente qualificato.

Per sapere come donare e accedere alla scheda completa del primo lotto dei lavori di restauro del Balilla, che è pari a 391 mila 930 euro, è possibile visitare la pagina dedicata del sito del Comune .