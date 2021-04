Omessa custodia di armi: denunciato un monferrino

CASALE - I Carabinieri di Casale Monferrato, a seguito dei periodici controlli sui soggetti detentori di armi, hanno denunciato in stato di libertà per omessa custodia di armi un 66enne del Casalese, il quale, possessore da lungo tempo di una pistola, non ha fornito giustificazioni circa il mancato possesso della stessa presso la sua abitazione. Nella circostanza, gli sono state cautelativamente sequestrate le numerose armi detenute.