La tragedia: è morto Paolo Filippi

CASALE - La tragedia poche ore fa, questa mattina. Paolo Filippi è morto a causa di un malore nell'abitazione della madre alla cui assistenza si dedicava insieme al fratello. La causa del decesso probabilmente un infarto.

Aveva 58 anni, lascia le figlie Ilaria e Martina. Residente a San Maurizio di Conzano, direttore della casa di riposo di Trino, era stato presidente della Provincia per due mandati sostenuto da coalizioni di centrosinistra. Nel 2019 aveva lasciato il Partito Democratico per aderire a Italia Viva.

I RICORDI

Le parole del capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro: "Provo un profondo dolore per la scomparsa di Paolo Filippi, un amico e un amministratore capace, intelligente e appassionato. Ho condiviso con lui dieci anni di impegno in Provincia, dove era presidente, unpresidente sempre presente e attento alle istanze del territorio, che amava. La politica è stata per lui una passione profonda che lo ha accompagnato sempre, anche finita l’esperienza in Provincia. Ciao Paolo, ci mancherai, che la terra ti sia lieve”.



Commosso Daniele Borioli, ex parlamentare che con Filippi aveva fatto un lungo percorso a Palazzo Ghilini: "La morte di Paolo mi lascia sgomento. Ho condiviso con lui momenti importanti della mia vita politica e amministrativa. Credo di poter dire, senza presunzione, che insieme abbiamo fatto cose importanti. Non per noi stessi ma per il nostro territorio, che porta ancora tangibili alcuni segni del nostro lavoro. Ricordo momenti di impegno serio, come la spola che facevamo insieme, in elicottero, tra Casale e Morano, per portare gli aiuti, nel 2000, alle popolazioni alluvionate. E poi molte delle infrastrutture che abbiamo realizzato insieme, prima tutti e due in Provincia, poi lui alla guida della Provincia e io in Regione. Eravamo i due assessori più giovani della seconda giunta Palenzona, e questo ci rendeva talvolta complici nel gusto per l'ironia e lo scherzo. Ricordo con affetto un viaggio insieme a lui e a Franco Caneva (anche lui scomparso) in Giappone. E, soprattutto, ricordo una pagina di bella politica, che ci legò nel 2004. Dopo una lunga discussione tra le forze della coalizione su chi dei due dovesse candidarsi alla guida della Provincia, prevalse tra noi l'idea di collaborare e di rimuovere quella che poteva diventare una ragione di spaccatura dell'alleanza: corremmo in ticket e vincemmo al primo turno. Soprattutto negli ultimi anni, non sempre abbiamo condiviso il percorso politico, soprattutto quando lui se n'è andato dal Pd. Ma Paolo era comunque un talento politico che non trova molti altri esempi. Siamo stati, insieme, una bella generazione di amministratori, che ha lasciato un segno sul territorio. In questi miei giorni di difficoltà e di ricovero, non ha mancato di farmi avere il suo incoraggiamento. La sua scomparsa mi lascia ora un vuoto nello stomaco. Sono vicino alla moglie e alle figlie, di cui era orgogliosissimo, e abbraccio forte tutti coloro che gli volevano e gli vorranno per sempre bene. Ciao Paolo

Il segretario del Pd di Alessandria, Rapisardo Antinucci: "È morto Paolo Filippi. In tanti ricorderanno le sue grandi qualità umane e politiche. Io ricordo le cene scommesse sulle partite Milan-Roma. E i nostri scambi di messaggi dopo ogni giornata di campionato, con il mio 'siete cotti' e il tuo 'guardaci la targa'. Ciao Paolo, mio grande amico", mentre l'ex segretario Daniele Coloris ammette che "improvvisamente ho perso soprattutto un amico. Solo ieri ci eravamo scambiati dei messaggi. Sono sconvolto".

Senza parole l'ex parlamentare Cristina Bargero: "Una notizia molto triste che ci lascia increduli: Paolo Filippi è stato un amministratore che ha fatto la storia del nostro territorio, politico, uomo vivace e poliedrico".

Questa la nota del Comune di Casale: "Questa mattina intorno alle 6, è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Paolo Filippi, presidente emerito della Provincia di Alessandria. Aveva 58 anni. Laureato in giurisprudenza, è stato consigliere e assessore comunale di Casale Monferrato dal 1986 al 1995, assessore provinciale dal 1997. Ha presieduto Palazzo Ghilini per dieci anni dal 2004 al 2014. Il sindaco Federico Riboldi, sicuro interprete del sentimento unanime di cordoglio e di umana solidarietà della Giunta, del consiglio comunale, dei dirigenti e dipendenti tutti del Comune di Casale Monferrato, sgomento, partecipa con cordoglio al lutto della famiglia e di chi gli ha voluto bene".



Il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, scrive invece che "occhi inesperti ci avrebbero visti come avversari politici, pochi sanno che per me è stato un amico sincero che non ha esitato a sostenermi in momenti difficili, senza mai ledere il ruolo di maggioranza/opposizione che è alla base della vita democratica alla quale molto teneva. Era un politico d’antan, di razza forse estinta. Seppe vivere ruoli istituzionali alti senza perdere la giovialità e l’umiltà del ragazzo monferrino che amava il pallone e il cibo casareccio. Di ciò, tutti, dovremmo prendere esempio. Arvedse Paolo!".

Il ricordo dell'assessore alessandrino Giovanni Barosini: "Sono veramente addolorato. Della Tua Intelligenza si sentiva già la mancanza da tempo. Onorato di aver ricoperto il ruolo dell’ultimo Presidente del Consiglio della nostra Provincia, collaborando con Te".

Così l'altro assessore di Palazzo Rosso, Piervittorio Ciccaglioni: "La scomparsa di Paolo Filippi mi rattrista molto. Lascia un vuoto profondo nelle amicizie vere e nella politica attiva".

Per Cristina Antoni, presidente di Cultur-Ale, "Paolo Filippi è stato un grande presidente della Provincia di Alessandria, per il quale ho avuto l'onore di lavorare in staff per dieci anni, dal 2005 al 2015. Oggi ho saputo della sua improvvisa e prematura scomparsa, sono sinceramente addolorata e desidero esprimere le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia ed in particolar modo alle figlie Ilaria e Martina e ad Emanuela Scala, che ha condiviso con lui un importante percorso di vita".

“Questa mattina ci ha lasciato Paolo Filippi - lo ricorda Fabio Lavagno 1986, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale di Casale e già presidente del parlamentini - un grande amministratore del nostro territorio. Con lui ho trascorso la maggior parte della mia vita politica e da oggi sarà difficile proseguire. Oltre alla politica ci legava una forte amicizia. È una grossa perdita per tutti noi. Un grande abbraccio alla mamma, al fratello e alle figlie. Ciao Paolo”.

Costernato anche l’ex vicesindaco Angelo Di Cosmo: “Ci siamo visti ieri, con altri amici di Italia Viva. Ci aveva regalato delle bottiglie di vino a dimostrazione del grande affetto che nutriva per tutti noi”.

Mauro Milano, Italia Viva Valenza: "Avrei voluto fare gli auguri a tutti... invece mi tocca fare i conti con la terribile notizia della scomparsa di Paolo Filippi . Un amministratore capace, un grande politico, un'intelligenza viva. Ma, prima di tutto, un amico fraterno. Scusate ma sono vuoto...".

Servizio in aggiornamento