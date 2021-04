I sindaci della Valcerrina: "Vogliamo un centro vaccini per i nostri paesi"

VALCERRINA - I sindaci dell’Unione dei Comuni della Valcerrina (che comprende Cerrina Monferrato, Cereseto, Gabiano Monferrato, Mombello Monferrato, Ponzano Monferrato, Odalengo Grande, Villamiroglio) con altri sindaci della zona chiedono al Distretto Sanitario di Casale Monferrato che venga creato per la popolazione della valle un centro vaccinale. Nella loro richiesta ne ipotizzano anche la sede, individuandola nei locali del Distretto Sanitario a Cerrina, in frazione Valle. Si aprono tuttavia anche ad altre ipotesi, mettendosi a disposizione per trovare ed allestire eventuale altra sede. Alleghiamo il testo ufficiale trasmesso in mattinata alla Direzione del Distretto Sanitario di Casale Monferrato.

«Nella speranza di un futuro incremento delle dosi, riteniamo infatti indispensabile la realizzazione di un punto vaccinale in vallata al fine di avere un’adeguata copertura della popolazione residente e favorire al contempo il coinvolgimento di personale medico volontario. Consci che solo grazie ad una diffusa copertura vaccinale potremo tutelare la salute dei nostri concittadini e porre termine alle restrizioni che così pesantemente incidono sulla vita economica delle nostre comunità, ci rendiamo disponibili a dare tutto il supporto necessario a realizzare un punto vaccinale avente caratteristiche analoghe a quelli già realizzati a Casale Monferrato ed in altre realtà purtroppo però abbastanza lontane dai nostri comuni. La realizzazione di un punto vaccinale a Cerrina garantirebbe infatti una più corretta distribuzione dei centri vaccinali sul territorio del Distretto di Casale Monferrato, che obbiettivamente allo stato attuale appare poco uniforme».