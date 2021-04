Oggi in Piemonte vaccinate oltre 21mila persone

ALESSANDRIA - Prosegue la campagna vaccinale sul territorio: secondo il quotidiano aggiornamento dell'Unità di Crisi, sono 21.309 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi (dato delle ore 18.30). A 2.783 è stata somministrata la seconda dose. 7.022 gli over80 e 7.468 i settantenni (di cui 511 vaccinati dai propri medici di famiglia). Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.058.795 dosi (di cui 353.518 come seconde), corrispondenti all’85,3% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Per quanto riguarda le forniture in programma in settimana: mercoledì 14 aprile dovrebbero arrivare 110 mila dosi Pfizer e 11 mila dosi di Astrazeneca (queste ultime con due giorni di ritardo e dimezzate rispetto a quanto era previsto). Venerdì 16 aprile, invece, dovrebbero arrivare le prime 13 mila dosi circa di vaccini Johnson & Johnson.Intanto in queste ore alla luce della pressione ospedaliera, che si conferma in fase di progressiva decrescita, l’Unità di crisi sta valutando la conversione dell’Ospedale temporaneo del Valentino in hub vaccinale. La decisione ufficiale del Dirmei è prevista per domani. La struttura, concepita fin dall’inizio per un uso flessibile, manterrà comunque una configurazione adatta a essere ritrasformata velocemente in assetto ospedaliero, qualora necessario in futuro.

Sarà operativo da maggio in corrispondenza dell’avvio della campagna di vaccinazione di massa della popolazione, prevista dal Piano nazionale. In particolare, l’idea della Regione è di destinare la struttura alla vaccinazione dei più giovani, con una modulazione di orario anche h24 e la possibilità di affidarne la gestione a un soggetto privato, attraverso l’avvio di una manifestazione di interesse