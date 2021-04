Al via a settembre i corsi di italiano per stranieri a Valenza e Cerrina

VALENZA - A settembre 2021 partiranno per la prima volta i corsi di lingua italiana per stranieri nei comuni di Valenza e Cerrina. I corsi, a cura del Cpia 1 Alessandria guidato da Carlo Bertolozzi, intendono intercettare i bisogni di formazione linguistica e culturale degli stranieri che vivono nella nostra provincia ampliando la presenza dell’istituzione statale che si occupa dell’istruzione degli adulti sul territorio.

Il percorso mira al raggiungimento della certificazione di Livello A2 della lingua italiana, valido per ottenere il permesso di soggiorno. I corsi sono aperti ad adulti a partire dai 16 anni e, con il raggiungimento del numero minimo di iscritti, potranno svolgersi al mattino, al pomeriggio e alla sera. A Valenza l’iniziativa si è concretizzata grazie alla collaborazione del dirigente scolastico della scuola primaria ‘7 Fratelli Cervi’, Riccardo Rolle, che ha messo a disposizione un’aula della scuola. A Cerrina sarà il Comune ad ospitare le lezioni.

I corsi istituzionali sono gratuiti (la tassa di iscrizione di 12 € copre l’assicurazione e il libro di testo). Il percorso formativo per il conseguimento del Livello A2 di Italiano L2 prevede due Livelli di competenza linguistica, A1 e A2. A seconda delle competenze in ingresso, quindi, ogni studente adulto stipula con la scuola un patto formativo Individuale che prevede un monte ore di frequenza personalizzato che varia in base alla conoscenza iniziale dell’Italiano. Al termine del percorso, a febbraio e a giugno 2022, è previsto un esame di accertamento e il rilascio del certificato. Le iscrizioni si apriranno a maggio.

È possibile iscriversi di persona presso la segreteria di Casale in via Capello 3; telefonando, oppure direttamente online con Codice Fiscale e Permesso di Soggiorno o ricevuta dal sito della scuola. Altri corsi di vario genere sono frequentabili e in procinto di iniziare anche nelle sedi di Casale e Alessandria. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al 353 414 793 (Chiara Manina: corsi di Italiano) o allo 0142 213 007 (Segreteria).