Gravissima Giovanna Boda, figlia di Titti Palazzetti

ROMA - Giovanna Boda, 47 anni figlia dell'ex sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti, alto funzionario del Ministero dell'Istruzione, ufficiale e commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, si trova ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma.

La dirigente del Miur proprio oggi è stata investita dalle polemiche circa una presunta indagine per corruzione legata a un giro di tangenti. La Boda, per un probabile gesto anticonservativo, si sarebbe lanciata nel vuoto dal secondo piano di un palazzo in piazza della Libertà a Roma.

Commenta l'accaduto il circolo casalese del Pd, partito che sosteneva l'amministrazione Palazzetti: "Apprendiamo sgomenti della notizia relativa al tentato suicidio di Giovanna Boda, dirigente del MIUR e figlia dell’ex sindaco di Casale Titti Palazzetti. In questo momento difficile ci stringiamo a Titti ed ai suoi famigliari, ai quali vogliamo far giungere il nostro affetto e la nostra amicizia. La nostra più grande speranza va a Giovanna affinché possa superare lo stato clinico, che da quanto apprendiamo dalle agenzie, pare essere piuttosto grave.

Non possiamo sapere cosa abbia spinto Giovanna a questo drammatico gesto, ma le speculazioni e le insinuazioni comparse su alcuni giornali sono certamente gravi e lesive della sua persona e testimoniano di come certa informazione continui a confondere volutamente giustizia e giustizialismo. Conosciamo l’impegno per legalità di Giovanna e abbiamo fiducia nella magistratura. Speriamo pertanto che su alcuni aspetti emersi nelle ultime ore si possa fare chiarezza nei modi dovuti e nei tempi più rapidi possibili".