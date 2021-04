Angsa Casale cerca una nuova casa

CASALE – La sezione casalese dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (l’Angsa) è alla ricerca di una nuova casa. Una sede che semplificherebbe l’organizzazione delle diverse attività.

L’appello è rivolto ai proprietari di immobili inutilizzati a Casale: «avremmo necessità di un alloggio, o altra tipologia di locale con servizi, di circa 80/100 mq, anche parzialmente da ristrutturare, concesso in comodato d'uso. Un luogo da poter utilizzare in modo stabile per organizzare e dare continuità alle iniziative dedicate alle persone con autismo, bambini e adulti, e alle loro famiglie» spiegano dall’associaizone.

Chi desidera sostenere ANGSA Casale può telefonare al numero 388 9810119 o scrivere all’indirizzo mail angsacasale@gmail.com.