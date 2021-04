Per il 25 aprile anche fiori nelle vie dei partigiani e un 'corto' sulle donne della Resistenza

CASALE - Non solo l'evento 'ufficiale' a cura di Comune e Comitato Unitario Antifascista. A Casale la Festa di Liberazione del 25 aprile si celebra anche con due ulteriori iniziative.

Domenica, a cura di Anpi, si terrà “Strade di Liberazione”. Alle 16 i componenti della sezione locale depositeranno un mazzo di fiori presso i seguenti luoghi della città: viale XIII Martiri, via Alfredo Piacibello, largo Arduino Bizzarro, via Italo Rossi, via Bruno Buozzi, via Marcello Adam, via Antonio Olearo, via Sergio Ogliaro, via don Ernesto Camurati, viale Lungo Po Gramsci, via Giuseppe Carrera, via Fratelli Lenti, via Brigate Partigiane, via Aldo Sanlorenzo. L'Anpi invita le cittadine e i cittadini a fare lo stesso, ovvero a deporre un fiore, nei propri Comuni, sotto le targhe dedicate ad antifascisti e partigiani. «In questo modo il 25 aprile, il Paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia» spiegano.

Dal giorno prima, sabato 24 aprile alle ore 20.45, sul canale YouTube di Ca’Mon, verrà pubblicato - sempre sul tema della Liberazione - il cortometraggio "Noi donne - Nomi e Storie della Resistenza" realizzato da Massimo Biglia, Luca Percivalle, Francesco Cusanno e Ramona Bruno. «Donne che ricordano altre donne resistenti. Storie diverse per celebrare il 25 aprile pensando, ripensando e mettendo in movimento questi esempi di civiltà» dicono gli autori.