Scarica materiale edile vicino al cimitero: denunciato

CASALE - I Carabinieri di Casale in seguito a una serie di accertamenti scaturiti dalle segnalazioni di cittadini e delle autorità comunali, hanno denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti un 51enne albanese con pregiudizi di polizia, poiché, verso la fine di marzo, con il proprio autocarro, avrebbe scaricato del materiale edile nei pressi del cimitero comunale.