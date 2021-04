Sobrero: tre studenti vincitori al concorso europeo "I giovani e le scienze"

CASALE - Nonostante le difficoltà portate dalla didattica a distanza, anche quest'anno alcuni studenti dell'Istituto Sobrero si sono classificati al concorso europeo "I giovani e le scienze 2021".

Giorgia Ludovica Mazza (4° Chimica) e Stefano Merlo (4° Liceo delle Scienze Applicate) hanno vinto il primo premio nella classifica della Giuria Internazionale con il progetto “SAP2 - Sustainability Analysis of Purification with SAPonite” relativo al disinquinamento e al riciclo di metalli “critici” nelle acque. Si sono così aggiudicati un assegno da 1500 Euro, il Diploma di Menzione Speciale della Società Chimica Italiana per il miglior progetto nell’ambito chimico e l’accreditamento per il Concorso Internazionale Siwi (Premio Internazionale relativo all’acqua) di Stoccolma.

Federico Runco (5° Elettronica) con “EyesDrive” ha realizzato invece un'innovativa interfaccia neurale non invasiva, destinata ad utenti con disabilità motorie parziali o totali. Ha vinto così l’accreditamento al Regeneron Isef USA (Fiera Internazionale della Scienza e della Ingegneria) e al Liysf di Londra (Forum Internazionale Giovanile della Scienza); inoltre si è aggiudicato il premio (pari a 500$) di Society for Science Community International Award e i riconoscimenti di Cielo Stellato della fondazione Silvio Lutteri e The Yale Science and Engineering Association.