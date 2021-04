Musica e teatro insieme alla lotta operaia al presidio Cerutti

CASALE - I musicisti Paolo Bonfanti e Gigi Biolcati con l'attore Giorgio Colangeli (quest'ultimo in collegamento video) sono stati i protagonisti dello spettacolo-evento di questa mattina al presidio Cerutti, in stato di agitazione da oltre due mesi. Lavoratori dell'industria e del mondo dello spettacolo si sono uniti per far sentire la loro voce, una comune richiesta d'aiuto di chi percepisce di essere dimenticato. Il filo conduttore dell'appuntamento è stato quello degli ignavi, coloro che non si schieravano e che Dante Alighieri non ritenne degni nemmeno dell'inferno. Allo stesso modo oggi, le non decisioni portano alla sofferenza dei due comparti.