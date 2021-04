Segnalibri a tema floreale: la nuova iniziativa della biblioteca di Treville

TREVILLE - C'è tempo fino a venerdì 30 aprile per partecipare al concorso "Floralibro - un segnalibro floreale" della biblioteca comunale G. Spina di Treville, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Come lascia suggerire il nome dell'iniziativa, il tema di quest'anno sono i fiori: ogni partecipante dovrà realizzare un disegno formato segnalibro (altezza 18 cm, larghezza 7 cm) in cui sia rappresentata in modo personale la primavera.

I lavori potranno essere consegnati per mail (bibliotecaspina@virgilio.it) oppure spediti all'indirizzo: Biblioteca Comunale G. Spina, via Roma 6, 15030, Treville. È anche possibile la consegna a mano, ma solo in orario d’apertura (ogni sabato dalle 9.30 alle 12).

I vincitori saranno annunciati sabato 22 maggio, uno per ciascuna delle tre fasce d'età previste: dai 6 agli 8 anni, dai 9 agli 11 e dai 12 ai 14. Il premio consisterà in 50 copie del proprio Floralibro premiato, diverse proposte di libri e un vasetto con semi di fiori ispirato all’iniziativa.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al 3395415940.