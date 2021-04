Si lavora per la linea ferroviaria Casale (Asti) - Milano

CASALE - Consueto video settimanale del sindaco di Casale Federico Riboldi che aggiorna sulle varie iniziative dell'amministrazione. Una menzione per le disposizioni in favore dei pubblici esercizi (dehor). La novità è però uno spiraglio per la tratta ferroviaria Casale-Milano (poi potenzialmente estesa ad Asti): lavorano insieme le Regioni Piemonte e Lombardia, Comuni, Enti e Ferrovie. "In passato sono state fatte promesse senza copertura economica, concetto ribadito dagli assessori regionali Gabusi e Terzi" commenta il sindaco. Per quanto riguarda il bilancio Covid, sono 172 i cittadini casalesi positivi al Coronavirus.