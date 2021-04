Fiori nelle vie dei partigiani e degli antifascisti

CASALE - Ieri pomeriggio, in adesione all'iniziativa dell'Anpi nazionale "Strade di Liberazione", la sezione casalese ha deposto dei fiori accanto alle targhe di vie e piazze di Casale Monferrato dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i. «In questo modo ci siamo uniti a molte altre realtà lungo tutto lo stivale nel ricordare quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia. Fiori diventati diventati luce accesa sul sacrificio di tante donne e uomini da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione. Commovente è stato anche l'incontro con Piero Boccalatte (ritratto sotto l'omonima targa toponomastica), fratello di Alessio, componente della Banda Tom trucidato dal nazifascismo il 15 gennaio del 1945 presso la Cittadella. Egli ci ha ricordato le drammatiche vicende del fratello maggiore Alessio e di come si è sempre preso cura della famiglia prima del tragico assassinio» spiegano dall'Anpi.