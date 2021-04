Ritornano i "Cammini Divini": la doppia proposta per il primo maggio

MOMBELLO - Con il ritorno del Piemonte in zona gialla anche le camminate di gruppo possono ripartire in sicurezza. Per l'occasione l'associazione Cammini Divini propone un doppio appuntamento sabato 1 e domenica 2 maggio. L'itinerario scelto partirà da Gabiano per poi arrivare fino a Pozzengo, da dove inizierà il ritorno al punto di partenza passando per Mincengo e Zoalengo.

Il percorso lungo 12 km dura circa 4 ore di cammino. La partenza è prevista per le 9 e sarà possibile, al termine dell'escursione, pranzare presso il giardino esterno del Ristorante Locanda del Commercio.

Date le restrizioni ancora in vigore è obbligatoria la prenotazione e l'uso della mascherina. I gruppi non potranno infatti essere formati da più di 25 persone per poter garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il ritrovo per le iscrizioni sarà alle 8:30 presso il piazzale parcheggio di fronte alla Chiesa parrocchiale di San Pietro a Gabiano. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona a cui vanno aggiunti ulteriori 15 euro se si desiderare partecipare anche al pranzo.

Per ulteriori informazioni e per prenotare contattare Augusto Cavallo al 339.4188277 o all'email augusto.cavallo66@gmail.com.