Il Coro da Camera di Torino al festival "Conflixere Mirando"

CASALE MONFERRATO - Stasera, martedì 27 aprile, alle ore 21, verrà trasmesso sul canale Youtube dell’Orchestra Classica di Alessandria il terzo appuntamento del festival di musica sacra Conflixere Mirando a cura del dipartimento di Musica Sacra dell'Orchestra sotto la direzione artistica di monsignor Pierangelo Pietracatella. La location del concerto dal titolo "Salutare vultus mei", sarà la chiesa del convento di Sant'Antonio a Casale Monferrato che ospiterà il Coro da Camera di Torino diretto da Dario Tabbia.

L’accattivante programma proposto dai 25 elementi dell’ensemble vocale, sarà articolato attraverso un percorso di composizioni che a partire dal periodo rinascimentale tocca i vari secoli per arrivare al Novecento, attraverso musiche di Tallis, Byrd, Purcell, Holst, Harris, Park.

Il Coro da Camera di Torino nasce nel 2008 su iniziativa del suo direttore Tabbia. L’ensemble ha tenuto numerosi concerti all’interno di importanti festival musicali internazionali e alcuni compositori italiani hanno espressamente scritto brani.

Il festival ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, oltre a quello della Provincia di Alessandria, dei Comuni interessati e delle Diocesi di Genova, Acqui, Casale e Tortona. È altresì sostenuto dalla Fondazione Crt, dalla Novi Elah Dufour, dal Rotary club Gavi - Libarna , dall' Associazione Cori Piemontesi ed è in collaborazione con la rassegna "Orchestra in provincia.. e non solo!" 2021.