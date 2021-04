Casale celebra la lotta all'amianto: «Ricordo ma anche programmazione e speranza»

CASALE - Si è aperta con un minuto di silenzio e raccoglimento, al Parco Eternot, la cerimonia commemorativa in occasione della Giornata Mondiale per le vittime dell'amianto. Presenti le forze dell'ordine, i sindacati, la delegazione di Afeva e dell'amministrazione comunale.

Dopo la deposizione della corona d'alloro alla lapide che ricorda i tre cardini della lotta, bonifica, ricerca e giustizia, le parole del sindaco Federico Riboldi: «Il Comune da solo non può nulla ma la comunità con i sindacati, le associazioni, quindi la regione e lo stato può far molto su bonifica e ricerca. Oggi sia ricordo ma anche programmazione e speranza». Quindi l'intervento di Giuliana Busto, presidente di Afeva: «A differenza del coronavirus dell'emergenza amianto, che prosegue da oltre 40 anni, si preferisce non parlare. Il picco di morti che doveva essere nel 2020 è spostato al 2025. La bonifica è fondamentale, così come il finanziamento alla ricerca mentre per la giustizia, tra un mese inizierà il processo, abbiamo bisogno di verità e giustizia»