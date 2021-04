Festa di Santa Caterina: domani la messa celebrata da monsignor Devasini

CASALE – Domani, 29 aprile, alle ore 18.30 nel coro di Santa Caterina (con ingresso in via Trevigi 16) a Casale il neo eletto vescovo di Chiavari Monsignor Gampio Devasini celebrerà la messa in occasione della ricorrenza di Santa Caterina da Siena.

I posti a sedere previsti per l’evento sono limitati a 50, nel rispetto della normativa anti-Covid. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Santa Caterina Onlus, che dal 2014 condivide la festa liturgica con il Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato, di cui Santa Caterina, prima donna dottore della Chiesa, è patrona.

«Per tutti, le infermire volontarie della Cri sono, da sempre, portatrici con coraggio e con energia di umanità, amore e vicinanza verso coloro che possono trarre una nuova speranza dal loro sguardo, dalle loro premure. La figura di Santa Caterina da Siena è estremamente attuale nella società di oggi» il messaggio da parte dell'Ispettrice Sorella Mirella .

Monsignor Devasini, legato alla Onlus casalese per aver reso servizio come consigliere del direttivo dal 2013, ci spiega il significato di questa importante celebrazione: «Sono certo che la chiesa di Santa Caterina continuerà a restare aperta anche come luogo di culto che poi è la ragione per cui è stata edificata».

L’impegno congiunto di Santa Caterina Onlus ed Ente Trevisio, di cui si attende a giorni la nomina del nuovo CdA, richiede l’affiancamento e il sostegno di enti e benefattori per il raggiungimento dell'importante obiettivo di restauro degli affreschi interni e della facciata principale su piazza Castello.