Al Leardi concluso il corso di formazione online sul Sacro Monte di Crea

CASALE - Per gli studenti delle classi del triennio “Turismo” e delle quarte “Grafica e comunicazione” dell'Istituto Leardi si è recentemente concluso il corso di formazione sull’Ente Parco del Sacro Monte di Crea.

Gli incontri, data la situazione di emergenza sanitaria, sono stati svolti tutti online. «La pandemia che ci accompagna in questo momento storico non facilita sicuramente il lavoro di un formatore - hanno commentato infatti i relatori Katia Murador e Franco Andreone - ci ha costretto quest’anno ad operare totalmente in e-learning, come d’altronde sono stati obbligati anche gli insegnanti stessi per buona parte dell’anno scolastico in corso».

L’intento del corso però è stato quello di fornire solo gli elementi essenziali. La finalità resta infatti quella di mettere in pratica direttamente sul posto quanto appreso a distanza, restrizioni permettendo.

«Non vediamo l’ora che il sito possa riaprire, sia pure con tutte le precauzioni relative alla situazione che stiamo vivendo - conclude la professoressa Giuliana Boschi, referente del percorso - già lo scorso anno avremmo dovuto avere i nostri ragazzi come guide alle Cappelle e al Parco a maggio, in occasione dell’apertura dei siti vaticani in Italia. In un futuro speriamo vicino vogliamo vedere in azione i nostri ragazzi».