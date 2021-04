Coronavirus: in provincia zero decessi, 92 contagi e 98 guariti

ALESSANDRIA - Secondo il quotidiano aggiornamento dell'Unità di Crisi, sono 92 i nuovi casi di positività al Covid registrati in provincia nelle ultime 24 ore. Non ci sono ulteriori decessi, mentre in 98 hanno sconfitto il virus.

In Piemonte 1084 contagi, con tasso di positività che aumenta al 5,5%. Processati meno di 20mila tamponi, si allenta ancora la pressione sulle strutture ospedaliere.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato1.084nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui85 dopo test antigenico), pari al 5,5% di 19.791 tamponi eseguiti, di cui 10.108 antigenici. Dei 1.084 nuovi casi, gli asintomatici sono 399 (36,8%). I casi sono così ripartiti: 136 screening, 642 contatti di caso, 306 con indagine in corso; per ambito: 11 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 136 scolastico, 937 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 348.385 così suddivisi su base provinciale: 28.108 Alessandria, 16.709 Asti, 10.713 Biella, 50.025 Cuneo, 26.833 Novara, 186.828 Torino, 12.926 Vercelli, 12.315 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.449 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2479 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 220(-3rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.170 (- 94 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.731 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.351.439 (+ 19.791 rispetto a ieri), di cui 1.491.318risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.237

Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 11.237 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.530 Alessandria, 694 Asti, 419 Biella, 1.373 Cuneo, 927 Novara, 5.344 Torino, 497 Vercelli, 362 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

321.027 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 321.027(+1.403rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 25.593 Alessandria, 15.493 Asti, 9.751 Biella, 45.921 Cuneo, 24.860 Novara, 172.247 Torino, 11.962 Vercelli, 11.566 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.350 extraregione e 2.284 in fase di definizione.