Rosignano: per il primo maggio ritornano le visite guidate in paese

ROSIGNANO - Ritorneranno operativi da domani l'Info Point e la Vetrina dell’Artigianato di Rosignano. Sarà possibile infatti riprendere con le visite guidate nell'ambito della rassegna "Castelli Aperti", a cui il Comune ha aderito.

I volontari dell’accoglienza turistica, presenti all'Info Point, sono pronti a ripartire, in particolare per accompagnare i turisti alla scoperta dei tre infernot pubblici del territorio (non accessibili in autonomia). Gli orari di apertura sono sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le visite saranno organizzate in piccoli gruppi e le partenze dall’Info Point saranno scaglionate nel corso della giornata nel rispetto delle linee guida previste.

È questa anche l'occasione per riaprire la Vetrina dell'Artigianato Rosignanese, affacciata su piazza XI settembre e inaugurata lo scorso ottobre e realizzata per valorizzare i prodotti e la qualità dell'artigianato locale. Torna visitabile anche il Salone Ideal che ospiterà alcune esposizioni: “We Are One” di Debora Saglimbeni, con fotografie, musiche e profumi per un viaggio alla scoperta di culture antiche e dei loro luoghi sacri; “Una finestra sul Monferrato”, contest fotografico dedicato alla figura di Angelo Morbelli e conclusosi lo scorso autunno; la micro Bottega del Liutaio Arnaldo Morano.

Ad inaugurare questo primo weekend di appuntamenti ci sarà Stefania Baroso, artigiana della Pietra da Cantoni.