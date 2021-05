Novipiù, voglia di riscatto con Rieti

CASALE MONFERRATO – Con dentro ancora la rabbia per la brutta sconfitta di San Severo, che rischia di complicare la corsa salvezza, la Novipiù torna in campo oggi per affrontare l’ultima gara di andata del Girone Blu contro Rieti. La Kienergia Rieti di coach Alessandro Rossi (QUI IL ROSTER COMPLETO), si presenta a Casale Monferrato – dopo le note vicissitudini legate al Covid - reduce dalla sconfitta all’esordio casalingo contro l’Orlandina Basket. Miglior realizzatore della squadra è l’ex Derthona Francesco Stefanelli (16.3 punti di media con un ottimo 38% da tre punti), mentre tra gli stranieri, occhi puntati su Steve Taylor Jr, giocatore fisico a tiro di doppia doppia di media.

Vogliamo cancellare il passo falso di San Severo - spiega Andrea Fabrizi -. Le prossime quattro partite sono quattro finali e sono sicuro che daremo tutto per portarle a casa

In casa JBM il pensiero è ancora rivolto all’ultima partita. “Torniamo arrabbiati dalla trasferta di San Severo – spiega l’assistente Andrea Fabrizi - per questo siamo tornati subito in campo per dimostrare a noi stessi per primi la volontà di cancellare questo passo falso. Ci aspetta una partita complicata: sappiamo di tutti i problemi extra cestistici che sta vivendo Rieti in questo momento e possiamo capire bene il loro stato d’animo avendoli vissuti a lungo questa stagione. Vista la classifica possiamo considerare le prossime quattro partite come quattro finali e sono sicuro che daremo tutto per portarla a casa”.

La squadra di coach Andrea Valentini è annunciata al completo.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO- KIENERGIA RIETI

Dove: PalaFerraris”, Casale Monferrato

Quando: lunedì 3 maggio, 18.00

Arbitri: Scrima, Capurro, Grazia

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)