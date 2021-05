Un nuovo parcheggio 'Rosa' in città

CASALE - È stato inaugurato oggi un nuovo 'Parcheggio Rosa' a Casale. In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, è infatti diventato operativo il nuovo stallo dedicato alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme in piazza San Domenico, a pochi passi dal Consultorio Familiare dell’Asl Al.

«I parcheggi rosa sono un segno concreto e tangibile di sensibilità e senso civico rivolto alle donne in gravidanza e alle neomamme – hanno sottolineato gli assessori Luca Novelli e Daniela Sapio - per questo motivo da un lato saranno ridipinti nei prossimi mesi tutti gli stalli già presenti in città e dall’altro andremo a istituirne di nuovi in punti strategici, come è ad esempio il Consultorio. Un grazie va quindi a tutto il personale del centro Asl che ci ha proposto di inaugurare il nuovo parcheggio rosa proprio nella Giornata Internazionale delle Ostetriche: in un anno decisamente particolare, con questa iniziativa vogliamo anche dare un segnale di vicinanza a chi ha lavorato in piena emergenza senza sosta e alle gestanti e neomamme che numerose utilizzano i servizi del Consultorio».

Attualmente i Parcheggi Rosa presenti dal 2014 a Casale Monferrato sono otto, suddivisi tra viale Giolitti, di fronte all’Ospedale Santo Spirito, viale Cavalli d’Olivola, in prossimità della Casa di Cura Sant’Anna, via Mameli, nei pressi degli uffici dedicati all’infanzia del Comune, viale Marconi, piazza Martiri della Libertà e piazza Cesare Battisti, vicino alla Posta Centrale.

«Da assessore alla viabilità, fui io nel 2014 a istituire i Parcheggi Rosa a Casale Monferrato – ricorda il sindaco Federico Riboldi – e oggi sono orgoglioso di quella scelta e di poter integrarli con dei nuovi stalli; a partire da quello del Consultorio, un’eccellenza del nostro territorio».

Cosa sono i parcheggi rosa e come avere il pass

I Parcheggi Rosa sono stalli di sosta riservati alle donne in stato di gravidanza e/o alle neomamme con prole fino ad un anno di età, titolari di pass P.R. - Parcheggi Rosa.

Considerato che il vigente Codice della Strada non prevede di poter riservare posti auto a favore di questa categoria di automobilisti, né di poter sanzionare la loro occupazione indebita, ci si basa esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini e di tutti gli utenti della strada.

Caratteristiche del pass P.R.: