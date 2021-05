Anche la Croce Rossa sventolerà tra le bandiere del Municipio

CASALE - Anche il Comune di Casale Monferrato parteciperà ai festeggiamenti per la Giornata mondiale della Croce Rossa, sabato 8 maggio.

Per l'occasione, fino alla fine della prossima settimana, tra le bandiere esposte sulla facciata del Palazzo Municipale - in via Mameli 10 - sventolerà anche la "croce rossa" dell’organizzazione. Inoltre anche la Torre Civica, simbolo della città, accompagnerà i festeggiamenti fino a domenica. Verrà infatti illuminata ogni sera con il tricolore italiano, grazie alla collaborazione e disponibilità di Amc.