La Comunità Ebraica inaugura il nuovo defibrillatore

CASALE - A novembre 2020 l'associazione "Amici di Magen David" aveva consegnato un defibrillatore alla Comunità Ebraica di Casale ma la ripresa della pandemia aveva impedito la sua messa in opera. Ma da domenica 9 maggio l'apparecchio sarà finalmente attivo e disponibile per tutta la città.

Verrà infatti inaugurato con una piccola cerimonia alle ore 11 e posto ben visibile nel Cortile delle Api. Presenzieranno il presidente della Comunità Elio Carmi, l'assessore ai Servizi Sociali Luca Novelli e il presidente dell'associazione che ha fatto partire la campagna "Datti una mossa scossa" già nel 2018 e che da allora ha donato defibrillatori a diverse comunità ebraiche sparse per l'Italia.

Al termine dell'evento, alle 11:30, si terrà inoltre un corso Blsd (Basic Life Support-early defibrilation) realizzato in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana. La quota di partecipazione al corso è di 50 euro; il ricavato verrà devoluto a sostegno del Mda per l’acquisto di un’ambulanza in ricordo di Rav Elia Richetti.