Da giugno riparte il teatro a Casale, ma solo all'aperto

CASALE - Anche per quest'estate il teatro fa il suo ritorno a Casale: nove spettacoli, realizzati in collaborazione con Piemonte Dal Vivo e Fondazione Crt Torino, si susseguiranno all'aperto dal 21 giugno al 7 settembre. Si tratta di una rassegna, realizzata nel format "outdoor" già sperimentato l'anno scorso, che va a sostituire la tradizionale stagione invernale del Teatro Municipale, che dal 2020 non si è più svolta a causa dei blocchi sanitari sull'utilizzo di spazi chiusi.

La location scelta è il cortile di Palazzo Langosco, con ingresso dal Chiostro di Santa Croce, in via Cavour 5. La capienza sarà ridotta, per evidenti motivi sanitari, a un massimo di 200 spettatori per evento e sarà necessario munirsi di biglietto elettronico acquistato online per poter accedere agli spettacoli.

Il calendario confermato prevede: lunedì 21 giugno "Onderod" di Gioele Dix, un repertorio di monologhi e racconti con accompagnamento musicale del comico milanese che riflettono e ironizzano su mode e gusti correnti; sabato 26 giugno "Anima Smarrita" con Alessio Boni e Marcello Prayer, un concertato a due su Dante Alighieri; mercoledì 7 luglio "Era meglio andare al cinema" del Trio Trakataiz (Pietro Di Giorgio, Manuele Laghi e Laura Martelli), un racconto tragicomico delle disavventure di M. alle prese con una relazione tossica con il suo Pc; mercoledì 14 luglio "Teatro fra parentesi" di Marco Paolini, un "album" di storie brevi che provengono dal suo intero repertorio; domenica 18 luglio "Italia Mundial" di Federico Buffa, racconto dell’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982 accompagnato dalle musiche di Alessandro Nidi; giovedì 22 luglio "Vivaldiana" con Spellbound Contemporary Ballet, una parziale rielaborazione dell'universo di Vivaldi; martedì 27 luglio "L'amore segreto di Ofelia" con Chiara Francini e Andrea Argentieri, una reinterpretazione del famoso teso shakespeariano Amleto; domenica 5 settembre "Singing il musical – Da Gershwin ai Queen", un viaggio strumentale attraverso la storia del musical; martedì 7 settembre "Capolavori" di Mauro Berruto, un'indagine appassionata dal lavoro dell'allenatore dentro e fuori dal campo. La programmazione è in aggiornamento.

I biglietti per ciascun evento saranno acquistabili dal sito oppure presso il punto vendita Sassone Viaggi By Stat in via Saffi 11 a Casale. Per ulteriori informazioni contattare il Teatro Municipale al 0142.444314.