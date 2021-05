Al via lunedì 17 gli interventi a sei rotatorie di Casale

CASALE - Inizieranno lunedì 17 maggio i lavori in sei rotatorie di Casale. Si tratta interventi che permetteranno di realizzare e completare rotonde attualmente delimitate e disegnate in modo provvisorio.

Le sei rotatorie interessate dai lavori saranno: piazza Medaglie d'Oro – intersezione tra Corso Manacorda, via Savio, via Canna e via Palli; piazza Martiri della Libertà – intersezione tra Corso Manacorda, via Luparia, via Sobrero e via Del Carmine; piazza Martiri della Libertà – intersezione tra Corso Indipendenza e Corso Giovane Italia; Piazza XXV Aprile – intersezione tra via Lanza, viale Morozzo San Michele e piazza Venezia; l’intersezione tra Corso Giovane Italia e via Parodi e l’intersezione tra via Adam, via Piacibello e via Cabiati.

(Il progetto completo degli interventi)

Si partirà da piazza Martiri della Libertà (rotatoria verso corso Manacorda): il cantiere, per la sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti, precluderà un’area al traffico, ma la circolazione sarà sempre garantita.

Il costo totale dei sei interventi è di 384 mila euro e prevedono, per le rotatorie di piazza Medaglie d’oro, piazza Martiri della Libertà e piazza XXV Aprile, la realizzazione di un’aiuola centrale con sistemazione a verde, mentre le restati di via Adam e corso Giovane Italia, viste le limitate dimensioni, avranno l’isola centrale interamente pavimentata.