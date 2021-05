It.A.Cà Monferrato Off: i primi appuntamenti in vista del festival di ottobre

PONTESTURA - Il Festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori - evento nazionale che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica - tornerà a fare tappa nel cuore del Monferrato nella seconda settimana di ottobre, da venerdì 8 a domenica 10, con una anteprima lunedì 4 ottobre. A seguito dell'annuncio, gli organizzatori monferrini (la Confraternita degli Stolti, l'associazione culturale Il Picchio, l'associazione culturale La Rocca, il Collettivo Teatrale, l'associazione Apea e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese) hanno deciso di proporre per il periodo tardo primaverile-estivo “IT.A.CÀ Monferrato Off”, una serie di appuntamenti per avvicinarsi alla tappa di ottobre.

Il calendario è ricco di appuntamenti. Il primo evento si è tenuto sabato 8 maggio a Pecetto di Valenza con la rassegna, giunta ormai alla sua settimana edizione, “Il sabato nei villaggi. Cultura e natura nelle terre del Po” per conoscere riserve naturali e aree protette dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il secondo appuntamento della rassegna è previsto per questo sabato, 15 maggio, a Pontestura in cui verranno proposte passeggiate alla scoperta di luoghi e ambienti naturali. Punto fermo dell’iniziativa è l’incontro con i “testimoni”: esperti conoscitori e narratori del loro territorio e dell’unicità di questi luoghi. Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 in via Vittorio Veneto 4 con la guida turistica Anna Maria Bruno e gli organizzatori del percorso. Meta del pomeriggio sarà il bosco del Roleto con l'incontro speciale della "Compagnia della polvere", della guardiaparco Paola Palazzolo e del geologo Carlo Giraudi. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a chebisa@virgilio.it oppure telefonando al 348 2211219.

Il terzo e ultimo incontro si terrà invece a Trino sabato 22 maggio. Oltre a questi appuntamenti, sono inoltre previsti da giovedì 13 a domenica 16 maggio il Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati organizzato da Cammini Divini, la Conferenza online sull'“Etologia applicata al turismo e alla didattica” organizzata da Etico Scienza dal 20 al 22 maggio e l'evento "Armonie nel bosco" con Ludovica Bordino e Selena Bricco a Ponzano domenica 13 giugno dalle 10 alle 12.