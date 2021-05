A Rieti non si gioca: Novipiù ora è salva

CASALE MONFERRATO – Rieti- Novipiù non si gioca. La squadra casalese è artimeticamente salva. La decisione di non disputare la gara in programma domenica al PalaSojouner è stata ufficializzata poco fa. La richiesta è stata avanzata dalla società reatina e avallata dalla Federazione Italiana Pallacanestro con l’obiettivo, si legge nella nota della JBM (LEGGI QUI) di “tutelare la salute dei tesserati del club reatino”.

Rieti, infatti, è alle prese con le conseguenze di un focolaio Covid che ha decimato i giocatori a disposizione e ha costretto la squadra ad affrontare la ultime gare a ranghi ampiamente ridotti. Da qui la decisione di non disputare la partita con Casale, ultima del Girone Blu, e di concentrarsi sui prossimi playout.

Il match, quindi, verrà omologata col punteggio di 20-0 per la JBM. Resta in ballo ancora il confronto rinviato con San Severo (su richiesta dei pugliesi, sempre causa covid), sul quale si pronuncerà lunedì il giudice sportivo. Se non verrà decretato lo 0-0 a tavolino la squadra di coach Andrea Valentini – che si ritrova in palestra lunedì – potrebbe dover scendere ancora in campo per un ultima, ininfluente, partita della stagione.