Ecomuseo di Cella Monte: le visite riprendono domani

CELLA MONTE - Riprenderanno domani, domenica 16 maggio, le visite guidate all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, presso la sede di Palazzo Volta di Cella Monte, con un nuovo percorso che, dall’infernot allo storico edificio

recentemente ristrutturato, si allungherà virtualmente nei diversi siti di interesse culturale, architettonico e paesaggistico del Monferrato, nonché all’interno delle architetture vernacolari ipogee inserite nel circuito museale, grazie ad un

pannello touch bilingue (italiano/inglese).

La navigazione, infatti, consentirà la visita guidata e immersiva, con visita a 360° degli ambienti interni ed esterni, sia di Palazzo Volta, col suo Infernot, sia di tutti quelli censiti nei paesi aderenti al circuito. Nelle diverse sezioni poi, si potranno consultare punti di approfondimento sulla storia dei cavatori e sulla parte geologica. Per visitare l'ecomuseo sarà necessario prenotarsi scrivendo a a prenotazioni@ecomuseopietracantoni.itl e lo si potrà fare la domenica dalle ore 16 alle ore 18 con ingressi ogni mezz’ora (ultimo alle 17.30) e il venerdì dalle

ore 9 alle ore 12.

«La riapertura, seppur limitata in termini di giorni e orario, rappresenta un momento importante per l’Ecomuseo e per il territorio - apprezza il presidente della Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni Corrado Calvo - Nel frattempo, si sta tenendo

il corso dell’Europrogettazione e proprio le ultime lezioni in presenza, quelle del 22 e del 29 maggio, si terranno all’Ecomuseo. Per l’estate e per l’autunno, poi, stiamo predisponendo un programma di attività ambizioso, sperando che non ci siano ulteriori restrizioni. Adesso, però, godiamoci questo momento. Ne approfitto per ringraziare tantissimo i volontari, senza i quali non sarebbe possibile rendere accessibile Palazzo Volta e accompagnare i visitatori».