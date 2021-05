Come gestire un'impresa? Al serale del Leardi lo ha spiegato Marco Casanova

CASALE - Nuovo incontro per gli studenti delle classi II e III segmento del corso serale in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ dell’istituto Leardi: lo scorso giovedì 6 maggio si è infatti svolto, in presenza presso l’istituto, l’incontro diretto dall’ingegner Marco Casanova, amministratore delegato della Yamazaki Mazak Italia srl, filiale della multinazionale Yamazaki Mazak, leader nella produzione di macchine utensili per la produzione.

Durante le tre ore di corso, Casanova ha accompagnato gli studenti in un percorso dettagliato e pratico sulla nascita e sullo sviluppo di un’impresa partendo dal concetto di start up, ha descritto le fasi di sviluppo di un business model e si è soffermato sulle procedure di stesura di un business plan. Gli alunni, infine, hanno compreso le strategie per gestire un’impresa con i più moderni strumenti Okr: «Si tratta di un quadro di gestione degli obiettivi e monitoraggio dei risultati dei team e delle aziende – ha spiegato il relatore – Per fare un esempio, le aziende oggi devono essere agili, pronte a rispondere ai bisogni del cliente, ad adattarsi alle esigenze del mercato ma anche internamente, modificando e a rimodulando la propria organizzazione interna per essere imprese competitive e di successo».

Commenta lo studente Zoja Sotaj: «Grazie al corso, ho compreso in modo diretto che viviamo a stretto contatto con il marketing e che anche le idee più eccentriche possono diventare reali e vincenti con una pianificazione aziendale e strategica adeguata».

Soddisfatti tutti gli studenti per il risvolto pratico dell’incontro. Così Tetyana Pavlyuk: «Le spiegazioni dell’ingegner Casanova sono state molto chiare ed esaustive. Ciò che ho apprezzato di più sono stati i suggerimenti e i trucchi del mestiere che non si trovano sui libri, ma che il relatore ha sviluppato nel corso della sua esperienza e che ha generosamente condiviso con noi».