Pigato cede a Williams, ma si prende i complimenti di Serena

PARMA - Non è da tutte trovarsi dall'altra parte della rete Serena Willimas, la storia del tennis mondiale femminile. Lara Pigato ha vissuto, oggi a Parma, all'Emilia Romagna Open, Wta 250, la più grande emozione della sua carriera, alla pari (ma forse anche di più) del titolo di doppio juniores al Roland Garros. Nel primo turno la tennista lombarda classe 2003, tesserata per la Canottieri Casale, con cui gioca la A1, ha trovato la numero uno della rassegna internazionale, entrata grazie a una wild card. Per Lara, invece, una brillante qualificazione, battendo la svizzera Leone Kung (153 Wta), 1/6 7/5 6/0, e la russa Liudmila Samsonova (106 Wta), 2/6 7/6 6/3, che ha fruttato 18 punti.

La giovanissima ha saputo vivere bene questo match inatteso, contro una icona mondiale, che da bimba ha ammirato spesso in tv, con gli occhi sgranati, a cercare di carpire qualche segreto. Williams ha chiuso in due set, 6/3 6/2, ma alla fine si è avvicinata a Lara e le ha fatto i complimenti, per i suoi colpi e la sua personalità. "Tutto davvero bellissimo", come ha sottolineato papà Ugo, allenatore . Da raccontare, da trasformare in un'altra tappa di crescita.