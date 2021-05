Coronavirus: in provincia zero decessi, 23 contagi e 48 guariti

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento fornito dall'Unità di Crisi con i numeri della pandemia: in provincia sono 23 i nuovi positivi di oggi. Non si registrano decessi mentre i guariti sono 48. A livello regionale 437 nuovi casi con tasso di positività al 2%. Si allenta la pressione sugli ospedali: "segno meno" per i ricoverati nelle terapie intensive e anche per i ricoveri ordinari.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 437 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico), pari al 2.0 % di 21.631 tamponi eseguiti, di cui 12.371 antigenici. Dei 437 nuovi casi, gli asintomatici sono 211 (48,3%).

I casi sono così ripartiti: 65 screening, 288 contatti di caso, 84 con indagine in corso; per ambito: 4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 64 scolastico, 369 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 360.482 così suddivisi su base provinciale: 29.066 Alessandria, 17.246 Asti, 11.238 Biella, 51.985 Cuneo, 27.685 Novara, 193.107 Torino, 13.414 Vercelli, 12.744 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.481 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.516 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 139 (- 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.114 (-65 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8703. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.722.847 (+ 21.631 rispetto a ieri), di cui 1.583.793 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.535

Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 11.535 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.554 Alessandria, 701 Asti, 428 Biella, 1.436 Cuneo, 938 Novara, 5.500 Torino, 513 Vercelli, 369 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

338.991 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 338.991 (+ 878 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 26.897 Alessandria, 16.218 Asti, 10.294 Biella, 48.925 Cuneo, 26.103 Novara, 182.205 Torino, 12.495 Vercelli, 12.093 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.385 extraregione e 2.376 in fase di definizione.