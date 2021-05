Lnd ha deciso: due retrocessioni

ROMA - C'è voluto un po' più del tempo previsto, ma la voce che circolava negli ambienti sportivi ormai da un paio di mesi è diventata realtà: la Lnd con un apposito comunicato in mattinata ha ridotto a solo due squadre le retrocessioni per ogni girone del Campionato Nazionale Dilettanti, senza disputare playout.

Saranno quindi le ultime due in classifica per ogni raggruppamento a scendere in Eccellenza: ora nel girone A ad esempio toccherebbe a Borgosesia e Vado a quota 24, ma i liguri hanno una partita da recuperare a Chieri e potrebbero sorpassare il Fossano una lunghezza più sopra.

Per il Casale questo cambio delle regole significa la salvezza aritmetica senza nemmeno dover scendere in campo: un bel traguardo in una stagione difficile partita con molti problemi e il rinvio di molte gare. All'Hsl Derthona, invece, mancano una o due vittorie a seconda del risultato della partita del Vado, ma l'obiettivo è decisamente alla portata e la gara contro il Bra di domenica non è più un'ultima spiaggia.