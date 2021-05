Riboldi: «Freudenberg? Atteggiamento inaccettabile»

MOMBELLO - Il sindaco di Casale Federico Riboldi, martedì e mercoledì ha visitato gli stabilimenti Freudenberg e Cerutti, per rappresentare la solidarietà dell’amministrazione ai lavoratori coinvolti nelle due situazioni di crisi e alle loro famiglie.

«Due casi diversissimi - spiega Riboldi - Per i lavoratori Cerutti ho richiesto al Prefetto di Alessandria, Francesco Zito, di intercedere con i curatori fallimentari affinché vengano fatti i passi utili per richiedere un nuovo periodo di Cassa integrazione Covid, senza la quale molte famiglie verseranno in oggettive gravi difficoltà. Il caso Freudenberg è più complicato - prosegue il Primo Cittadino - si tratta di tagli operati da una multinazionale, che sta tenendo il futuro di 80 famiglie del nostro territorio appeso ad un filo. Un atteggiamento inaccettabile che ho fortemente condannato in una discussione con gli operai ieri mattina, garantendo la mia presenza diretta ed il mio impegno verso ogni azione percorribile a tutela dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie».