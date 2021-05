Treville: annunciati i vincitori del concorso Floralibro

TREVILLE - Si è concluso il concorso di disegno "Floralibro - un segnalibro floreale" dedicato a bambini e ragazzi e ideato dalla Biblioteca Comunale G. Spina di Treville (ne abbiamo parlato qui). Le categorie premiate dalla giuria - composta dagli operatori della Biblioteca insieme a Ivaldo Carelli, presidente del Circolo Culturale Piero Ravasenga di Casale - sono state tre: da 6 a 8 anni, da 9 a 11 anni e da 12 a 14 anni.

I vincitori sono per la sezione A Isabella Falletto di Govone (CN); per la sezione B Elisa Degiovanni di Rosignano Monferrato (AL); per la sezione C Noemi Antonioli di 13 anni di Cereseto (AL). Inoltre ha ottenuto un premio speciale la classe 5°A della Scuola Primaria Rodari dell’Istituto Piave San Cassiano di Alba (CN) per i lavori presentati dal gruppo della maestra Cinzia Campigotto.

Ciascuno dei premiati riceverà sabato 22 maggio in biblioteca 50 copie del proprio "Floralibro" premiato, oltre a libri e un vaso decorato a mano dalla trevillese Georgia Nasari con una bustina di semi di fiori estivi per avviare una piccola coltivazione domestica.