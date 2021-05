L'Ordine di Malta casalese al centro vaccinale del Palafiere

CASALE - Da poco è stata pattuita una collaborazione tra il gruppo Cisom di Casale (Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e il Comune di Casale per l'attività di volontariato a supporto della campagna vaccinale presso il Palafiere ‘Riccardo Coppo’, dove i volontari dell'organizzazione melitense, hanno quindi potuto mostrare appieno la loro doppia veste di membri di un'organizzazione sia di protezione civile e di soccorritori.

Diversi sono, infatti, i volontari ad aver conseguito l'Allegato A 118 Piemonte, il programma formativo per l'abilitazione a effettuare servizi di Emergenza/Urgenza 118 nella regione. Gruppi come il Cisom sono sempre alla ricerca di nuove ragazze e nuovi ragazzi da avviare ai vari corsi di formazione, per cominciare a donare, in un modo così importante, il proprio tempo agli altri. Per informazioni e approfondimenti si può scrivere all'indirizzo e-mail gruppo.casalemonferrato@cisom.org o passare dalla sede in Via Battaglieri 11, dietro la chiesa di Porta Milano.