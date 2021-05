Laboratori e attività in piazza Mazzini «Per restituire ai più giovani la socialità»

CASALE - Yoga e recitazione, ma anche musica e lettura e molto altro: tutte queste attività sono presenti nei laboratori organizzati dal comitato casalese di #latuavoceperlascuola e che si stanno svolgendo in piazza Mazzini.

Una buona partecipazione di bambini (e non solo) alla nuova iniziativa del comitato, che torna operativo dopo la manifestazione organizzata a marzo nello stesso luogo per chiedere il ritorno delle lezioni in presenza. Questa volta l'obiettivo però è un altro: «Porre l'attenzione sui bisogni di bambini e ragazzi. Ci proponiamo di restituire loro gli spazi di socialità di cui sono stati a lungo privati». Le attività termineranno tra poco, alle ore 18.