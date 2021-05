Inizia Focus On Creation: l'evento dedicato alla danza in Monferrato

MONCALVO (At) - Si terrà venerdì 28 maggio l'evento inaugurale del progetto dedicato alla danza per l'estate 2021 "Focus on Creation" di Orsolina28. L'appuntamento sarà alle 19:30 sull'Open Air Stage, un palcoscenico realizzato apposta per l'occasione immerso tra le vigne monferrine, con i primi coreografi di fama internazionale.

I primi artisti ad esibirsi infatti - selezionati attraverso la call internazionale "Call for Creation" - saranno Adriano Bolognino con “Rua Da Saudade” e Emilie Leriche e Shawn Fitzgerald Ahern che presenteranno "On Mending".

A seguire i prossimi appuntamenti saranno: venerdì 25 giugno con Laccioland Company; sabato 10 luglio con Juliano Nunes; venerdì 16 luglio con Ella Rothschild; sabato 24 luglio con Sol León e Paul Lightfoot; venerdì 30 luglio con Joy Alpuerto Ritter e Hannes Langolf.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ma a prenotazione obbligatoria. Per maggior informazioni visitare il sito del centro internazionale di formazione per la danza Orsolina28.