Sabato inizia il grande palinsesto di Esco a Casale, tutti gli eventi fino a settembre

CASALE - Sarà la mostra Nemo propheta in patria a inaugurare ufficialmente l’attesa edizione 2021 di Esco – Estate a Corte, la rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi che animerà la vita cittadina di Casale Monferrato nei prossimi mesi.

Il percorso espositivo, allestito nelle sale al secondo piano del Castello del Monferrato da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno, sarà un omaggio al maestro Federico Gozzelino, noto e apprezzato compositore di numerosi lavori per pianoforte, quartetto d’archi, orchestra, musica da camera e canto lirico.

Come spiegato nell’introduzione alla mostra: «Attraverso la cooperazione con varie forme d’arte, tra cui la poesia, il maestro dispone oggi di molto materiale inerente al suo percorso artistico, per cui ha pensato, con il coinvolgimento dell’artista e poetessa Iris Devasini, anche lei monferrina, di creare una mostra che, attraverso varie contaminazioni, porti lo spettatore a rivivere i momenti salienti della sua carriera, ma anche a lasciarsi semplicemente trasportare dalla bellezza e dalle emozioni evocate delle opere esposte».

Un percorso che vedrà esposte non solo le opere della curatrice Iris Devasini, ma anche quelle di Loredana Boschiero, artista celebre per le sue suggestive ed emozionanti micro-sculture, e Ambra Pegorari, fotografa dalla forte estetica che fonde con elementi della natura.

Sabato 5 giugno saranno poi protagoniste le musiche di Federico Gozzelino con il concerto che si terrà alle ore 17,30 nel cortile centrale del Castello del Monferrato. A esibirsi Silvia Belfiore al pianoforte e Anita Giocondo al flauto, con un programma che ripercorrerà alcune tra le più interessanti composizioni del maestro.

«Abbiamo voluto dare avvio all’edizione 2021 di Esco con una proposta culturale di assoluta qualità – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia – coniugando territorio e arte, per un segnale di ripartenza forte, che prenda il via dalle nostre radici, ma con una visione internazionale. Il tutto in un momento in cui, piano piano, si stanno riaprendo tutte le attività, a partire da quelle culturali, per troppo tempo rimaste ferme nella loro espressione più importante: quella in presenza».

Orari apertura mostra Nemo propheta in patria: sabato 29 e domenica 30 maggio, mercoledì 2, sabato 5 e domenica 6 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Info e aggiornamenti

Esco – Estate a Corte 2021

Programma dei prossimi eventi a ingresso gratuito

(Il programma potrebbe subire variazioni)

Venerdì 11/06/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

12/06/2021 – 27/06/2021

Castello del Monferrato – Sale 2° Piano

Percorso espositivo “Attraverso il tempo” antologia 1981 – 2021

dell’artista Piergiorgio Panelli

Orari di apertura: sabato e domenica 10,00 / 13,00 e 15,00 / 19,00

Sabato 12/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo THE MUSIC ROOM (quintetto), Aretha Franklin, Adele, Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson, Sade, Incognito ma anche interpretazioni di classici moderni

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Domenica 13/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “La leggenda di Aleramo”,

a cura del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”

Venerdì 18/06/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

Domenica 20/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto a cura dell’Associazione Amici della Musica – Istituto Soliva

Mercoledì 23/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Scuole di Danza di Casale Monferrato

Giovedì 24/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Scuole di Danza di Casale Monferrato

Domenica 27/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto ODD DIMENSION (settetto), Prima assoluta “The Blue Dawn”

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Martedì 29/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto Colibrì Band - Istituto Balbo

Martedì 06/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale Istituto Balbo

10/07/2021 – 29/08/2021

Castello del Monferrato – Salone Spalti e Torrioni

Percorso espositivo “L’Ora di Mosca”

collettiva a cura dell’Associazione Culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee

Orari di apertura: sabato e domenica 10,00 / 13,00 e 15,00 / 19,00

Sabato 10/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo Fabrizio Trullu Hills Trio, Standards Jazz di grandi autori

Domenica 11/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura del Collettivo Teatrale C.E.T.

Venerdì 16/07/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

Venerdì 16/07/2021 – ore 21,00

Spalti del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo “Acoustic Art”

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Sabato 17/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “La Strana Coppia” di Neil Simon

a cura del Teatro della Nebbia

Venerdì 23/07/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

Venerdì 23/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Disco Inferno” – Musical in due atti con musica dal vivo, Hit degli anni ’70 e ’80

a cura della Compagnia Doppio Esclamativo

Sabato 24/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della band Amalo, Tributo a Renato Zero

Domenica 25/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Venerdì 30/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Rock Cover Band Modredak, musica Rock con un piccola spolverata di metal

Sabato 31/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del Gruppo DMT, “Ancora tu” Tributo a Lucio Battisti

Domenica 01/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale “Varietà”

a cura del Teatro della Nebbia

Giovedì 05/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “Volta la carta”

a cura della Compagnia Teatrale Stardust Company

Venerdì 06/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

Venerdì 06/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Tango Argentino

a cura dell'Associazione Tango Mio

Sabato 07/08/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo B-Tree Featuring Andrea Scagliarini, Repertorio Blues con contaminazioni jazzistiche

Domenica 08/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Martedi 10/08/2021 – ore 21,00

Spalti del Castello del Monferrato

Notte di San Lorenzo

Recital con apericena del gruppo Not Only Swing e Paola Casulli

Sabato 21/08/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Vedo Nero–Zucchero Tribute Band, Tributo a Zucchero

Domenica 22/08/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Paolo Bonfanti Band, “Elastic blues”

Venerdì 27/08/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”

Sabato 28/08/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Moon Dance Band, “Tributo a Michael Bublè”

Domenica 29/08/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Band Elemento 90, tributo ai fantastici anni 90 Dance "Elemento 90"

Mercoledì 01/09/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Musica Contemporanea

a cura dell’Associazione Divertimento Ensemble

Venerdì 03/09/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Un cocktail tra le righe”