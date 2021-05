Sahara: Lunamare è la nuova canzone del duo electro-pop casalese

CASALE - "Lunamare" è il titolo del nuovo brano del duo electro-pop Sahara, gruppo nato nel 2018 e composto dai giovani monferrini Lucas Da Silva e Tommaso Durando (rispettivamente classe 1990 e 1991). Già nei mesi scorsi i due avevano pubblicato la canzone "2020mq" con l'etichetta Piuma Dischi. E ora sono ritornati con un nuovo singolo disponibile da oggi, martedì 25 maggio, su tutte le piattaforme digitali, tra cui Spotify.

«Lunamare è stata la prima canzone dei Sahara, nata tre anni fa come un beat elettronico molto minimale ancora prima che il progetto Sahara avesse una sua vera e propria identità - racconta il musicista Tommaso Durando - Lucas aveva insistito per provare a cantarci sopra fin da subito ed si era formata così una prima bozza del pezzo che abbiamo poi smontato e rimontato molte volte».

(La copertina del singolo)

La canzone è stata scritta a quattro mani da Da Silva con Lorenzo Lombardi (in arte Lorenzo Kaufman), cantante della nota band indie Kaufman. L'arrangiamento della parte musicale invece è tutta opera di Durando. Il tema principale è una noia che "ti prende alla gola" (come dicono i ragazzi nel testo) a tal punto da farti ritornare sempre sui soliti passi falsi. «Non vuole essere un racconto di una storia d'amore - spiega Da Silva - ma più il tentativo di fuggire dalla noia e dal fatto di non trovare nulla da fare. È un testo molto semplice, molto diretto, a volte persino aspro».

E dopo questo ennesimo salto in avanti - passando a suonare nei locali casalesi ad avere una propria etichetta discografica - che cosa si aspettano i due giovani dal futuro? «Il progetto Sahara è un cantiere - commenta Tommaso - lavoriamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana su noi stessi e piano piano raccogliamo i frutti. Con Lunamare speriamo di fare un altro passo dopo quello fatto con 2020mq, un mattoncino in più per costruire qualcosa che speriamo possa portare qualche bella soddisfazione».