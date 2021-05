Villamiroglio: Cammini Divini riscopre il perduto Castello dei Miroglio

VILLAMIROGLIO - Per il prossimo weekend l'associazione Cammini Divini propone una novità della stagione 2021: l’escursione alla scoperta del Castello dei Miroglio, i cui resti sono situati in un’area boschiva recentemente resa agibile dall’amministrazione comunale di Villamiroglio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con “J’amis en festa” e saranno previsti due appuntamenti distinti, sabato 29 e domenica 30 maggio.

Il ritrovo per i partecipanti sarà alle 9 di fronte al Municipio di Villamiroglio in Piazza San Vito 1. La camminata - lunga circa 10 km - si protrarrà fino al pomeriggio. Il pranzo sarà a cura dei giovani “J’Amis en Festa”. I costi di partecipazione sono 5€ a persona per la sola camminata, 17€ a persona se si vorrà includere anche l’opzione del pranzo.

A causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia, l’escursione è a posto limitati. Sarà dunque necessaria la prenotazione contattando il referente Augusto Cavallo al 339 4188277 o all’email augusto.cavallo66@gmail.com.