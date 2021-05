Coinvolto in un incidente ma 'beccato' con la patente falsa

CASALE - Un cittadino siriano residente a Casale, A. T. di 41 anni, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale è stato deferito dall’Autorità Giudiziaria per aver usato una patente falsa.

L'incidente risale al pomeriggio del 4 maggio e ha visto coinvolte due autovetture: dopo le verifiche effettuate sui documenti di guida dei coinvolti, sono emersi elementi che hanno fatto sorgere il sospetto che la patente francese in formato card esibita dal cittadino siriano potesse essere non autentica.

Questo nonostante dopo un controllo preliminare con gli strumenti in dotazione, tra cui una lampada UV, il documento sembrasse regolare. É stato quindi sottoposto ad accertamento specialistico al Laboratorio Analisi Documentali del Reparto Investigazioni Tecnologiche della Polizia Locale di Torino.

Una contraffazione simile non ha precedenti nella banca dati dei falsi documentali. Dalle indagini successive, è emerso che il documento falso fosse stato acquistato 8 mesi prima in Francia al prezzo di 1.050 euro. L’uomo è stato quindi denunciato e sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Fortunatamente questo non ha avuto alcun effetto per la controparte coinvolta nell’incidente, dato che il veicolo condotto dallo straniero è risultato regolarmente assicurato.