Coniolo e Morano protagoniste nella Giornata Mondiale sulle Miniere

CONIOLO - L’Associazione ‘Il Cemento nell’Identità del Monferrato Casalese’ aderirà alla tredicesima Giornata Nazionale sulle Miniere, organizzata dall'Aipai (Associazione Italiana per il Patrimonio Industriale) e dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) coordinando tre iniziative culturali turistiche previste fra la fine di maggio e il mese di giugno.

Le prime due manifestazioni, programmate nel fine settimana del 29-30 maggio, sono complementari fra loro e riguardano infatti l'apertura del Museo Etnografico di Coniolo e di ‘Heritage in a box’, centro di documentazione dell'industria del cemento del Monferrato casalese, posizionato presso l’arco della teleferica di Morano sul Po, costruito per proteggere l’attraversamento della strada provinciale Casale – Torino e a cui si collega anche una web app. Il museo di Coniolo sarà accessibile entrambi i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 previa prenotazione telefonando allo 0142 408423 o scrivendo a info@comune.coniolo.al.it. Per quanto riguarda l’attrazione di Morano invece il box sarà accessibile la domenica dalle 15 alle 18 sempre prenotando telefonando allo 0142 85123 o consultando il sito del Comune.

Il terzo appuntamento è previsto invece per sabato 12 a Brusaschetto di Camino. L'evento, in sinergia con il Comune di Camino e la locale associazione ‘Il Picchio’, prevede l'inaugurazione del totem in ricordo delle miniere di marna da cemento e di una escursione naturalistica con ritorno in località Brusaschetto. La passeggiata apre letteralmente la porta sul territorio circostante di Trino e di Camino, permette al visitatore di immergersi nel paesaggio, di leggerne la storia estrattiva e cementiera, oggi già parzialmente documentata dai percorsi segnalati con i totem informativi creati ad hoc dall'Associazione Il Cemento. Anche questo caso sarà necessario prenotare telefonando al 3450034982 entro giovedì 10.