Frassinello: il gregge è in terreno comunale, pastore denunciato

FRASSINELLO - I Carabinieri di Pontestura, a metà maggio, sono intervenuti a Frassinello Monferrato su segnalazione del sindaco Federico Andreone in merito alla presenza di un pastore a capo di un gregge di pecore e capre al pascolo su un terreno comunale nei pressi di Strada Castello di Lignano.

Nel corso degli accertamenti è stato indentificato il pastore in un 63enne rumeno del cuneese, dipendente di un’azienda agricola. Al termine dell’attività, i Carabinieri hanno denunciato l'uomo per introduzione di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nello specifico di un’ordinanza comunale che vietava il pascolo sui terreni demaniali, per tutelarli dai danni provocati dal bestiame al pascolo.