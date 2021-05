Lezione al parco del Po: un nuovo progetto per gli studenti del Leardi

CASALE - È stato presentato questa mattina il nuovo progetto dell'Istituto Leardi che vede per la prima volta coinvolti altri due attori: la Scuola Secondaria di I grado Sacro Cuore e il nuovo Ente Parco delle Aree protette del Po. L'idea sarebbe quella di realizzare una serie di interventi in alcuni punti dell'area di interesse - che avranno luogo dopo la fine delle lezioni ed entro il 30 giugno 2021 - per far conoscere il Po e l'ambiente circostante agli studenti di entrambi gli Istituti, unendo la parte pratica a una parte curricolare.

All'evento erano presenti il dirigente scolastico del Leardi Nicoletta Berrone accompagnata dalla docente Maria Cristina Portinaro, la preside Rossana Gianella del Sacro Cuore e Francesco Pellicciari in rappresentanza dell'ente parco. «Quest'iniziativa vuole essere una prima forma di lavoro sul campo - ha spiegato Pellicciari - per introdurre questi ragazzi a degli aspetti del loro territorio che magari non sono pienamente percepiti. Come ente infatti è da tempo che lavoriamo su un piano di tutela più attivo e per questo guardiamo a dei programmi educativi dedicati alle nuove generazioni per invitarle a capire il valore dell'ambiente che li circonda».

I gruppi che verranno formati saranno per ragioni di sicurezza piccoli, ma misti. Oltre ai docenti e al contributo delle guide del parco infatti l'idea è quella di unire il più possibile i giovani dell'Istituto Superiore ai ragazzi delle medie Sacro Cuore.

«La scuola è una comunità che porta benessere - commenta la professoressa Portinaro - Così il nostro progetto vuole mettere a confronto giovani con capacità e competenze diverse attraverso uno scambio continuo volto alla preparazione di cittadini consapevoli dell'ambiente in cui vivono».