Via Paleologi chiusa al transito lunedì

CASALE - Dalle ore 7,30 di lunedì 31 maggio viabilità modificata in via Paleologi, per lavori di manutenzione urgenti in un edificio privato. Fino alle ore 16,00, salvo ulteriori necessità, rimarrà infatti chiusa al transito la strada dal civico 5 fino all’intersezione con via Lanza. Verrà pertanto temporaneamente modificata la viabilità prevedendo il senso unico alternato nel tratto di via Paleologi compreso tra l’intersezione con via Caire e i civici 5/7 al fine di consentire ai cittadini residenti il raggiungimento delle proprie abitazioni e di eventuali accessi carrabili.